LNBM:

ARGEȘ – CS VÂLCEA 1924, TENSIUNE MAXIMĂ ÎN PITEȘTI ARENA

Vâlcea vs Pitești tinde să devină un clasic al baschetului românesc, mai ales după epica trilogie din play-off-ul sezonului trecut, ceea ce face bine competiției și rivalității dintre cele două orașe.

➡️Astăzi se joacă a noua partidă, este 6-2 scorul general pentru vâlceni, însă, cu excepția primei întâlniri din 2023, toate celelalte au consemnat maximum 7 puncte diferență. CS Vâlcea 1924 adună la această oră patru victorii consecutive în fața argeșenilor, toate după finaluri dramatice de partide.

➡️Locul 8 în clasament, vâlcenii vin după două succese la rând care au pus liniște în vestiar. Dar cel mai important lucru este că nu sunt accidentări. Recentul sosit Bryn Forbes câștigă în adaptabilitate, după cele 17 puncte cu Brașovul, iar Manu Lecomte și Pinckney se apropie de vârful de formă.

➡️De partea cealaltă, Argeșul înseamnă locul 5 în clasament, dar și o formație redutabilă în propria sală. Doar Oradea a câștigat acolo în LMNB în acest sezon, foarte greu, de altfel. Kendall Lewis și Marcus Thornton rămân mereu scoreri redutabili pentru piteșteni.

📌Argeș – CS Vâlcea 1924, ora 19, Pitești Arena.