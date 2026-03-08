LNBM:

CS VÂLCEA 1924 BATE CORONA BRAȘOV, 94-85, IAR DRUMUL SPRE PLAY-OFF CONTINUĂ

Victorie foarte importantă, sâmbătă seara, pentru CS Vâlcea 1924. A treilea succes consecutiv asupra Corona Brașov a fost obținut greu, pe final, dar punctele sunt esențiale în drumul spre play-off.

➡️După două sferturi echilibrate, vâlcenii s-au văzut conduși la pauză mare, – 7 deficit, de o echipă brașoveană neintimidată de calitatea de oaspete. Uță și Pinckney s-au remarcat în primele două sferturi, ținând Vâlcea mereu la nivelul brașovenilor. Gabriel a dat semnalul revenirii în sfertul trei, cu două coșuri de la distanță, astfel că Vâlcea a venit la comandă, în ciuda eforturilor lui Hankerson și Tutu. Victoria s-a conturat în sfertul patru, cu vâlceanul Ivory de neoprit, în timp ce o apărare mult mai atentă în ultimele patru minute a contribuit de asemenea la decizia finală. 94-85(26-30, 19-22, 23-15, 26-18) pentru CS Vâlcea 1924, care face un pas înainte în clasament, actual loc 10, cu două partide în minus față de ultimul loc asigurător de play-off.

➡️Marcatorii gazdelor au fost: Pinckney 20, Lecomte 16, Ivory 14, Gabriel 13, Uță 12, Tohătan 11, Forbes 6, Nicoară 2.

➡️Pentru CS Vâlcea 1924 urmează o nouă partidă complicată, cum, de altfel, vor fi toate de acum înainte. Miercuri, 11 martie, în sala Traian, contra SCM Craiova, ocupanta locului 4.

Foto – Pagina Facebook CS Vâlcea 1924