CS VÂLCEA 1924 CÂȘTIGĂ ÎN PITEȘTI ARENA, 85-82. GABRIEL, ÎNGERUL DE FINAL!

E bine mereu când îți bați cel mai aprig rival in propria-i arenă, aproape plină și aseară, la Pitești. Și când reiterezi în fața acestuia supranumele de „Killer end”, așadar cu aceeași nonșalanță ca în precedentele întâlniri. Vâlcea câștigă pentru a cincea oară la rând contra Argeșului și progresează până pe locul 5 în LNBM, cu o statistică primară de 13 victorii și 8 înfrângeri.

Nu avea cum să fie decât un meci strâns între cele două mari rivale. Și dacă Argeș l-a pus pe piedestal pe recentul sosit Underwood, 25 puncte, Vâlcea a plusat cu un excelent joc de echipă, care începe să-l integreze corect pe Forbes, 30 minute jucate ieri, dar și să traseze evoluții liniar foarte bune pentru ceilalți jucători. După o fază lucrată măiastru de Manu Lecomte, Kenny Gabriel a pus parafa pe acest joc solid cu o aruncare de la distanță câștigătoare, cu doar câteva secunde înainte de sirenă, declanșând astfel bucuria vâlcenilor de pe parchet și din tribune. A fost 85-82(30-25, 16-23, 16-16, 23-18) pentru CS Vâlcea 1924.

Marcatorii CS Vâlcea 1924: Lecomte 17, Forbes 16, Uță 12, Gabriel 11, Pinckney 9, Tohătan 6, Nicoară 6, Casale 3, Ivory 3, Harris 2.

Următoarea partidă a Vâlcii, în această lupta teribilă pentru play-off, pe 21 martie, în sala Traian, cu Rapidul cel surprinzător, care a învins ieri Oradea, 92-86.