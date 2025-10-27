„TÂRGUL DE TOAMNĂ” ȘI „SĂPTĂMÂNA VERDE”, LA GRĂDINIȚA DUMBRAVA MINUNATĂ RM. VÂLCEA

• Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată Rm. Vâlcea, structură a Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae” a organizat, în săptămâna 20 – 24.10.2025, programul educațional „Săptămâna Verde”

Activități educaționale de tipul: „Povestea naturii” (Micii gardieni ai naturii), „Pădurea – mediul natural de viață pentru…” (importanța pădurii, a animalelor și a plantelor din pădure), „Ape și viața subacvatică” (apa – un element esențial al vieții), „Verde la alimentație sănătoasă” – „Târgul de toamnă” (expoziție de alimente cu vânzare), „Cele șapte vieți ale lui Petrică” (lecție despre sistemul garanție-returnare pentru preșcolari) s-au desfășurat în cele zece grupe din grădiniță.

Reprezentanți ai instituțiilor locale: Ocolul Silvic Vâlcea, Administrația Bazinală de Apă Olt Rm. Vâlcea, dar și directorul unității coordonatoare au participat cu interes în cadrul activităților desfășurate.

Deși, toate activitățile au prezentat interes educativ și social, totuși „Târgul de toamnă” a fost vârful acestui program de activități neconvenționale. Amenajat la mansarda grădiniței, „Târgul de toamnă” a condus copiii spre acumularea de cunoștințe ale unei alimentații sănătoase: fructe și legume proaspete oferite cadou de către un părinte dedicat muncii câmpului, conserve delicioase (oferite de părinții copiilor), dar și ornamente create cu bucurie de cadre didactice, bunici, părinți și preșcolari.

„Târgul de toamnă” a fost încununat de un program artistic deosebit, realizat de grupele mari ale unității.

Preșcolarii au participat cu interes la toate activitățile educaționale propuse și au avut șansa învățării prin experiență proprie. Mulțumim tuturor pentru implicare și dăruire!

