BASCHET MASCULIN. CS VÂLCEA 1924 – CSM ORADEA, DERBY DE LA ORA 20.

Meci tare de baschet în această seară, parte a supercuplajului sportiv din Polivalenta vâlceană. Echipa de baschet masculin CS Vâlcea 1924 dă piept cu lidera Ligii Naționalei, CSM Oradea. E un derby, se întâlnesc medaliile de argint și bronz ale sezonului trecut.

➡️Neînvinsă în 2026, Vâlcea pare întremată după patru victorii consecutive. Remarcabile cele cu Dinamo si Steaua, când a demonstrat caracter și forță de revenire. Chiar dacă actualul clasament nu o arată, locul 12, dar cu două jocuri în minus, vâlcenii rămân pe drumul spre play-off. Revine DeAndre Pinckney într-un moment necesar, dar există incertitudini în ceea ce-i privește pe Harris și Lecomte, conform paginii de Fb a clubului vâlcean.

➡️De partea cealaltă, Oradea se prezintă cu o singură înfrângere în 16 partide, lider de necontestat al campionatului. Posibil să nu-și fi oblojit rănile echipa lui Cristian Achim după ratarea calificării în faza superioară din FIBA Europe Cup. Ceea ce ar putea sugera că orădenii nu-și pot permite un nou eșec.

➡️Meci infernal, dar nu imposibil. Să ne reamintim de victoria senzațională din sezonul trecut în fața Oradiei, dar și că, în tur, vâlcenii au pierdut greu, abia în ultimele secunde.

📌CS Vâlcea 1924 – CSM Oradea, derby-ul etapei 19 din LNBM. Arena Traian, ora 20.

📺Digi Sport 2, Prima Sport 3