LIGA FLORILOR. ASTĂZI, DE LA 17.30, SCM RÂMNICU VÂLCEA – RAPID BUCUREȘTI.

Îi este dat echipei de handbal SCM Râmnicu Vâlcea să trăiască la cote de tensiune înalte fiecare partidă din Liga Florilor, în acest sezon. Așadar, nu face excepție meciul de astăzi cu Rapid, anunțat de un echilibru major. Mai ales că vâlcencele nu au mai câștigat împotriva rapidistelor tocmai din octombrie 2022.

➡️Rapidul vine după o serie de șase partide fără înfrângere, cu trei remize, între care, totuși, cele cu Tertnes și Locomotiva Zagreb mai degrabă dezamăgitoare. Kassoma rămâne pericolul etern, dar și centrii Polman și Lopes sunt jucătoare care pot face diferența oricând, de asemenea extrema Korsos, un valoros punct fix al echipei în ultimii ani. În prezent pe locul 7, cu o partidă în minus, rapidistele alcătuiesc o formație imprevizibilă, parcă în creștere de formă în ultimele săptămâni. Rapid nu este însă invincibilă, vezi mai ales meciurile amintite mai sus, cu echipe mai slab cotate.

➡️Vâlcea a avut un antrenament bun la Târgu Mureș în Cupa României, balansat poate de oboseala deplasării. Dar are proaspătă amintirea victoriei cu Brăila, o infuzie de moral binevenită, obținută cu voință și determinare. Într-o arenă plină și fierbinte, cum trebuie să fie astăzi Polivalenta, vâlcencele se pot scutura de negativul ultimelor rezultate cu giuleștencele, pentru a rupe seria favorabilă a acestora. Și pentru a mai face un pas spre Europa sezonului viitor.

‼️O să repet mereu: fără locuri libere în tribune și atmosferă senzațională! Pentru că vrem, dar trebuie să și dăm !

📌SCM Râmnicu Vâlcea – Rapid București, ora 17.30, sala Traian.

📺Meciul nu este televizat.