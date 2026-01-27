CET Govora oprește apa caldă, de tot, din 31 august 2026

• Primarul Mircia Gutău asigură vâlcenii că nu vor avea de suferit; • Centrala de Cogenerare va prelua «apele calde»

CET Govora a transmis Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea o adresă prin care municipalitatea este înștiințată că la sfârșitul lunii august expiră contractul de concesiune și nu va mai produce apă caldă către populație. Primarul Mircia Gutău a precizat că decizia pe care a luat-o împreună cu președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu de a obține cei 130 de milioane de euro pentru începerea construcției Centralei de Cogenerare este una salvatoare, care va produce cu adevărat efecte în momentul în care CET-ul se oprește. Primarul asigură cetățenii Râmnicului că nu vor avea de suferit și că, împreună cu omologul său de la CJ – Constantin Rădulescu – vor face toate demersurile, astfel încât Centrala de Cogenerare să pornească la timp pentru a asigura apa caldă populației.