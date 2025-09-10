ARBITRII MECIULUI DUNĂREA BRĂILA – SCM RÂMNICU VÂLCEA AU FOST SUSPENDAȚI PATRU ETAPE. ANTRENORUL FLORENTIN PERA, SANCȚIONAT CU 1000 LEI

Ședința ordinară a Comisiei Centrale de Disciplină din cadrul Federației Române de Handbal, desfășurată în data de 9 septembrie 2025, a consfințit printre altele:

📍”Sancționarea cuplului de arbitri GHESOIU Claudiu (PH)/TIȚA Ionuț (B), delegat la jocul de Liga Națională – feminină “Liga Florilor MOL”, dintre echipele H.C. DUNĂREA BRĂILA – S.C.M. RÂMNICU VÂLCEA, din data de 31.08.2025, de la Brăila, cu suspendare pentru 4 (patru) etape, începând cu data de 10.09.2025, conform art. 21 pct. 3 lit. a) din R.O.F.C.C.A pentru ‘”necunoașterea sau greșita aplicare, fără intenție, a regulilor de joc şi a celorlalte regulamente, care influențează în mod direct rezultatul final al jocului”.

👉În emisiunea „Săptămâna de handbal” , duminică, 8 septembrie, Digi Sport 1, Viorel Mazilu, directorul tehnic al FRH, a menționat că au fost 16 greșeli de arbitraj în partida Dunărea Brăila – SCM Râmnicu Vâlcea, câte opt în defavoarea fiecărei echipe. Reamintim că punctul culminant al modului nefericit de arbitraj a fost finalul de meci, când arbitrii nu au acordat 7 m pentru călcarea semicercului de către o jucătoare de la Brăila, validând în schimb un fault în atac. Protestul energic ulterior i-a adus acum, decizie a aceleiași Comisii, o amendă de 1000 lei.

📍”Sancționarea domnului PERA Constantin Florentin (S.C.M. RÂMNICU VÂLCEA) cu penalitate pecuniară în cuantum de 1.000 (una mie) lei, dată limită de achitare 09.10.2025, pentru un comportament neregulamentar de natură a aduce atingere eticii sportive, conform art. 45.1 lit. a) din Regulamentul Disciplinar al FRH, aplicabil pentru sezonul competițional 2025 – 2026″.

👉De asemenea, au fost suspendați, tot patru etape arbitrii meciului SCM Craiova – CSM Târgu Jiu, Constantin Bălan și Ionuț Savin.