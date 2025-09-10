CS VÂLCEA 1924 ÎNVINSĂ DE AEK ATENA, 80-99. U-BT CLUJ-NAPOCA A CÂȘTIGAT TRIUNGHIULARUL DE LA RÂMNICU VÂLCEA

În ultima partidă a turneul internațional de baschet masculin disputat la Râmnicu Vâlcea, echipa CS Vâlcea a fost învinsă de AEK Atena, scor 80-99. Pe sferturi, 26-25, 22-29, 14-23, 19-22.

Câștigătoarea turneului este U-BT Cluj-Napoca, care a câștigat ambele partide anterioare, 99-90 cu CS Vâlcea 1924 și 95-93 cu AEK Atena.

Desigur, rezultatele rămân în statistici, dar nu sunt importante. Dincolo de acestea, trebuie să salutăm organizarea acestui turneu internațional, având invitate două formații excepționale. În fapt, un preambul al primei aventuri europene pentru baschetbaliștii vâlceni. Căci asta ne așteaptă în toamna imediată, jocuri fierbinți și prestigiu.

Felicitări și succes, CS Vâlcea 1924 !

Foto credit – Cătălin Mărgărit/PinPhoto