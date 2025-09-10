  • Home
  • Eveniment
  • Ursula von der Leyen, primul discurs privind Starea Uniunii, din actualul mandat

Ursula von der Leyen, primul discurs privind Starea Uniunii, din actualul mandat

Scris deCurierul de Valcea, 10 septembrie 2025

Pe 10 septembrie 2025, ora 10:00, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut în fața Parlamentului European, la Strasbourg, primul discurs privind Starea Uniunii din actualul mandat.

Înaintea acestui moment, Comisia a prezentat o publicație care face bilanțul activității de la preluarea mandatului, la 1 decembrie 2024. Incluzând exemple și din România, documentul evidențiază ceea ce a fost realizat în conformitate cu angajamentele asumate prin orientările politice și modul în care Comisia  și-a menținut cursul într-un mediu global mult mai volatil și competitiv.

Pentru a stimula competitivitatea Europei, Comisia a luat măsuri importante pentru a simplifica regulile și a reduce birocrația, pentru a sprijini poziția de lider a Europei în domeniul inteligenței artificiale, al inovației și al tehnologiilor curate. A investit în prosperitatea regiunilor noastre și în viitorul sectorului agricol. Comisia a fost fermă în sprijinul său pentru Ucraina.

Pentru a consolida securitatea și pregătirea Europei, a lansat inițiative fără precedent de susținere a industriei europene de apărare. Pentru a întări securitatea economică a UE și a reduce dependențele excesive, Comisia a lucrat la extinderea rețelei de parteneriate a Uniunii – de la Regatul Unit la India, din Asia de Sud-Est până în America de Sud.

Într-o lume din ce în ce mai incertă, UE se poziționează ca un actor global de încredere, cu care partenerii internaționali doresc să colaboreze. Comisia a pus bazele unui nou buget pe termen lung – mai simplu, mai ambițios, mai flexibil – pentru a sprijini mai bine prioritățile actuale și viitoare ale Europei.

Publicația este însoțită de o cronologie care detaliază în ordine cronologică activitatea Comisiei din ultimele zece luni. Discursul președintei von der Leyen a fost transmis în direct pe EBS, iar informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul SOTEU 2025.