Ursula von der Leyen, primul discurs privind Starea Uniunii, din actualul mandat

Pe 10 septembrie 2025, ora 10:00, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut în fața Parlamentului European, la Strasbourg, primul discurs privind Starea Uniunii din actualul mandat.

Înaintea acestui moment, Comisia a prezentat o publicație care face bilanțul activității de la preluarea mandatului, la 1 decembrie 2024. Incluzând exemple și din România, documentul evidențiază ceea ce a fost realizat în conformitate cu angajamentele asumate prin orientările politice și modul în care Comisia și-a menținut cursul într-un mediu global mult mai volatil și competitiv.

Pentru a stimula competitivitatea Europei, Comisia a luat măsuri importante pentru a simplifica regulile și a reduce birocrația, pentru a sprijini poziția de lider a Europei în domeniul inteligenței artificiale, al inovației și al tehnologiilor curate. A investit în prosperitatea regiunilor noastre și în viitorul sectorului agricol. Comisia a fost fermă în sprijinul său pentru Ucraina.

Pentru a consolida securitatea și pregătirea Europei, a lansat inițiative fără precedent de susținere a industriei europene de apărare. Pentru a întări securitatea economică a UE și a reduce dependențele excesive, Comisia a lucrat la extinderea rețelei de parteneriate a Uniunii – de la Regatul Unit la India, din Asia de Sud-Est până în America de Sud.

Într-o lume din ce în ce mai incertă, UE se poziționează ca un actor global de încredere, cu care partenerii internaționali doresc să colaboreze. Comisia a pus bazele unui nou buget pe termen lung – mai simplu, mai ambițios, mai flexibil – pentru a sprijini mai bine prioritățile actuale și viitoare ale Europei.

Publicația este însoțită de o cronologie care detaliază în ordine cronologică activitatea Comisiei din ultimele zece luni. Discursul președintei von der Leyen a fost transmis în direct pe EBS, iar informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul SOTEU 2025.