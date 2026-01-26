Un weekend cu două persoane decedate în incendii, la Galicea și Laloșu

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Galicea, în interiorul căreia era prinsă o persoană. S-au deplasat de urgență la locul evenimentului, forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și o ambulanță SAJ. Din păcate, în interiorul locuinței, un bărbat a fost găsit decedat (carbonizat).

Duminică, un alt incendiu a fost anunțat la o casă din localitatea Laloșu, în interiorul căreia era surprinsă o persoană. S-au deplasat de urgență forțe din cadrul Gărzilor de Intervenție Măciuca și Balș (ISU Olt), cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SAJ.

Echipajele operative sosite la fața locului au constatat că incendiul se manifesta generalizat la întreaga construcție, iar acoperișul și tavanul casei se prăbușiseră. Din păcate, în interiorul locuinței, un bărbat a fost găsit la fel carbonizat.