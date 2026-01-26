Trilionul de dolari pierdut la Polul Nord

Este un fapt cunoscut că declarațiile politicienilor pot influența dinamica piețelor de capital din întreaga lume, amplificand tensiuni mocnite si inversand trenduri. Întotdeauna au existat mari jucători la bursă care au speculat declarațiile politice ale liderilor lumii avand pesemne și ceva informații confidențiale din interiorul cabinetului numărul unu. Firește, există legi împotriva insiderilor care manipulează piețele sau se folosesc de date privilegiate, dar cine să le dovedească și mai ales să le aplice? Organismele de reglementare pe cine să ancheteze, pe cei care le finanțează?

Cel mai bun lucru pentru pulime este să studieze comportamentul unor speculatori din anturajul puterii și să se ia după ei. Asta a creat o nouă problemă, adică i-a împuternicit pe aceștia cu și mai multă putere determinată de contagiune. Nu degeaba au apărut porecle precum „Oracolul de la Omaha” pentru cel mai bogat om de pe Wall Street, Warren Buffett, recunoscut pentru abilitatea sa excepțională de a anticipa tendințele pieței și de a face investiții profitabile. Păi cum să nu le anticipeze corect când el le determină?

Însa niciodată aceste lucruri nu au fost atât de fatise și atât de contradictorii de la o declarație la alta ca în guvernarea lui Trump. După ce a jonglat cu taxele vamale pentru țări prietene sau neprietene, în funcție de cum avea chef, răsucind New York Stock Exchange (NYSE) și piețele din Asia până in America Latină, ca pe pulovere, când pe fată, când pe dos, a apărut o nouă jucărie la Casa Albă. Și nu e sub forma de tort, e fix Groenlanda. Înainte de plecarea la forumul de la Davos, afirmația lui Trump privind o iminentă cucerire a Groenlandei a dinamitat piețele, provocând pierderi financiare estimate la 1000 miliarde de dolari (1 trilion $) din capitalizarea bursieră globală în ședința din 20 ianuarie 2026. Nu pot să nu mă gândesc că o parte din fondurile de investiții din anturajul Partidului Republican au dorit să vândă pe maxime. Apoi, văzând că bulgărele a luat-o serios la vale și risca să nu mai fie oprit, au zis stop si au încărcat același volum de acțiuni, de data asta pe minime. Pe urmă l-au trimis să vină cu o nouă declarație și să liniștească piețele. Iar piețele au recuperat aproape integral pierderile în ședința din 21 ianuarie. Profitul:1 trilion $. Ce vrei afacere mai profitabilă? Să tot finanțezi campanii electorale în asemenea condiții.

Piața de criptomonede se comportă cam la fel, cu mențiunea că acolo este și mai dereglementată. Raiul contrabandiștilor este și raiul politicienilor sau al speculatorilor. Ce uită însă toată lumea, este că există o scadență, oblăduirea lui Trump nu va ține la nesfârșit. În cazul lui Sarkozy a venit, va veni și pentru alții!