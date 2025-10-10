Un nou pas în expansiunea rețelei Magazine DIANA: Magazinul cu numărul 96 s-a deschis la Șirineasa

Râmnicu Vâlcea, 10 octombrie 2025 – Rețeaua Magazine DIANA își extinde prezența în județul Vâlcea prin inaugurarea unui nou magazin în localitatea Șirineasa (Str. Principală, nr. 98, sat Șirineasa), a 96-a unitate din rețea. Această deschidere marchează finalizarea integrării celui de-al doilea magazin preluat de la rețeaua Nialvi, după relansarea unității din Băbeni, și consolidează strategia rețelei de a dezvolta un comerț de proximitate stabil și orientat către nevoile comunităților locale.

Cu o suprafață de peste 300 mp, magazinul DIANA Șirineasa oferă o experiență de cumpărături modernă, accesibilă și bine adaptată nevoilor cotidiene ale clienților. Spațiul dispune de 12 locuri de parcare dedicate și este dotat cu serviciul PayPoint, care permite efectuarea rapidă a plăților și altor operațiuni uzuale, precum și cu o zonă de hot-dog și patiserie, unde clienții pot savura o gustare caldă, proaspăt preparată.

Sortimentația include toate categoriile esențiale pentru aprovizionarea zilnică: carne proaspătă și preparate din carne DIANA, pește și produse din pește Pescăria Magic, legume și fructe, lactate, produse congelate, dulciuri, băuturi, conserve, articole de panificație și o gamă completă de produse pentru curățenie și uz casnic.

„Șirineasa este un nou pas înainte în povestea Magazine DIANA, o poveste despre încredere, prospețime și apropiere de oameni. Fiecare magazin nou înseamnă o legătură mai puternică cu cei din comunitate și dorința de a aduce, zi de zi, gustul și calitatea mai aproape de cei care ne aleg”, a declarat Mihăiță Stoian, Director Executiv Adjunct Magazine DIANA.

Magazinul DIANA Șirineasa funcționează de luni până vineri între 07:00 și 21:00, sâmbăta între 07:00 și 20:00, iar duminica între 07:00 și 18:00.

Despre Magazine DIANA:

Magazine DIANA reprezintă o rețea românească de magazine, cu o tradiție de peste 34 de ani pe piața locală, ce oferă clienților o sortimentație variată pentru a acoperi toate necesitățile de zi cu zi, dar și o gamă extinsă de produse și preparate din carne DIANA. Cu peste 950 de angajați, rețeaua Magazine DIANA cuprinde 96 de magazine în județele: Vâlcea, Gorj, Dolj, Argeș, Olt și Dâmbovița.