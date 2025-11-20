Rețeaua Magazine DIANA continuă expansiunea în Oltenia, cu locația nr. 97 la Osica de Sus

Râmnicu Vâlcea, 20 noiembrie 2025 – Rețeaua Magazine DIANA face un nou pas în parcursul său de dezvoltare prin deschiderea unei noi unități în localitatea Osica de Sus (județul Olt). Noul magazin, al 97-lea din rețea, continuă ritmul susținut de expansiune din acest an și întărește direcția strategică a companiei de a construi un comerț de proximitate modern și adaptat nevoilor reale ale comunităților locale.

Cu o suprafață totală de 280 mp, Magazinul DIANA Osica oferă o experiență de cumpărături bine structurată, bazată pe predictibilitate, prospețime și o sortimentație calibrată pentru cumpărăturile zilnice. Amplasarea într-o zonă accesibilă, completată de 12 locuri de parcare, facilitează accesul clienților și susține rolul magazinului ca punct util în rutina zilnică a locuitorilor.

Unitatea pune la dispoziție un portofoliu variat de produse, de la carne proaspătă și preparate din carne DIANA, până la lactate, legume și fructe, produse de bază, panificație, congelate, dulciuri, băuturi și articole pentru casă. În plus, magazinul dispune de serviciu PayPoint, integrat în mod firesc în nevoia clienților de a rezolva rapid și eficient plăți uzuale, precum și de o zonă de hot-dog și patiserie, concepută pentru a răspunde cererii în creștere pentru produse on the go și soluții rapide de consum.

„Deschiderea magazinului din Osica este parte din strategia noastră de extindere și de creștere a acoperirii în zonele unde există potențial comercial și cerere pentru un format de proximitate bine structurat. Ne concentrăm pe magazine optimizate operațional, pe sortimentație relevantă și pe servicii care ușurează rutina zilnică a clienților. Obiectivul nostru este să menținem aceeași consistență în funcționare, indiferent de locație, și să oferim o experiență de cumpărături predictibilă și eficientă”, a declarat Ramona Mutu, Director Operațional Magazine DIANA.

Noua unitate se aliniază standardelor rețelei, care pune accent pe modernizarea infrastructurii, optimizarea proceselor interne și dezvoltarea echipelor. Pe măsură ce Magazine DIANA își extinde prezența, prioritatea rămâne menținerea unui model operațional solid, capabil să susțină ritmul de creștere și să livreze, în fiecare magazin, aceeași calitate a experienței.

Despre Magazine DIANA:

Magazine DIANA reprezintă o rețea românească de magazine, cu o tradiție de peste 34 de ani pe piața locală, ce oferă clienților o sortimentație variată pentru a acoperi toate necesitățile de zi cu zi, dar și o gamă extinsă de produse și preparate din carne DIANA. Cu peste 950 de angajați, rețeaua Magazine DIANA cuprinde 97 de magazine în județele: Vâlcea, Gorj, Dolj, Argeș, Olt și Dâmbovița.