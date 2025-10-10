LIGA 3, ETAPA 8. DISEARĂ, SCM RÂMNICU VÂLCEA ATERIZEAZĂ PE „OZN”-UL DIN TÂRGU JIU

⚽În nocturnă va juca astăzi SCM Râmnicu Vâlcea, lidera seriei 6, la Târgu Jiu, pe noul stadion Constantina Diță-Tomescu, denumit după actuala șefă a Federației Române de Atletism. Adversară, CSM din localitate, promovată în acest an în cel de-al treilea eșalon.

⚠După patru înfrângeri consecutive și alunecarea pe antepenultimul loc, nu sunt apele liniștite în patria lui Brâncuși. Mario Găman, antrenor principal CSM Târgu Jiu, este sincer, pentru radio infinit.ro: „Nu mă așteptam la acest început slab de campionat, dar de multe ori ai surprize de genul ăsta și trebuie să ai puterea să revii, să vezi ce e de făcut și să facem totul să o scoatem la capăt.

La rândul lui, după ce echipa a fost supusă criticilor, primarul Marcel Romanescu a ieșit în față, pe rețele de socializare, pentru a absorbi din presiune: „CSM nu și-a propus sa aibă o ascensiune artificială, forțată cu bugete nelimitate, tocmai pentru că interesul nostru este de a forma o pepinieră proprie.(…..) Dacă cineva crede că voi schimba politica financiară a clubului în ideea de a forța promovări, țin să îl dezamăgesc. CSM Târgu Jiu aparține copiilor municipiului nostru! Cu rezultate bune sau mai puțin bune, ei oricum sunt campionii noștri. Peste doi, trei, patru ani, odată cu creșterea în vârstă și cu experiența acumulată, se ajunge și în Liga a doua, apoi chiar în cea națională”.

💪Dar, ei cu ale lor și cu un stadion nou, Vâlcea cu ale noastre. Cu obiectivul de promovare. Care înseamnă muncă, voință și constanță. Și victorii, desigur. Va veni încă una astăzi, în condițiile în care nu există probleme medicale? Jean Turmacu, președintele secției de fotbal, avertizează: „Meciul nu va fi ușor. Târgu Jiu are un lot peste locul actual din clasament. E puțină presiune la ei, tocmai de aceea atenție. Pe de altă parte, eu zic că noi suntem pe un trend ascendent de formă. Și, cu atât mai mult, valoarea ar trebui să facă diferența”.

📍Partida începe la ora 19,00.

HAIDE, VÂLCEA!

📍Tot astăzi, a început la ora 15.00, Viitorul Dăești joacă la Mediaș.

📍Mâine, tot la 15.00, FC Păușești-Otăsău întâlnește, la Pietrari, pe ARO Câmpulung.