Magazinele DIANA își continuă expansiunea în județul Gorj. Cel de-al 92-lea magazin din rețea s-a deschis, la Târgu Cărbunești

Deschiderea Magazinului DIANA Târgu Cărbunești are loc într-un context economic influențat de noile măsuri fiscale care intră în vigoare începând de astăzi, 1 august 2025. Acestea presupun, printre altele, majorarea TVA-ului de la 19% la 21% pentru anumite produse alimentare, precum și creșterea accizelor pentru categorii precum băuturile răcoritoare cu zahăr și produsele din tutun. În acest context, rețeaua Magazine DIANA dorește să își reafirme angajamentul față de prețul corect: toate ajustările de preț sunt aplicate strict în limita prevăzută de lege, fără alte creșteri suplimentare, în deplină transparență față de client, pentru că prețul corect este promisiunea noastră.

În plus, Magazinul DIANA Târgu Cărbunești vine cu o zonă gastro bine aprovizionată, unde clienții pot găsi zilnic mâncare caldă gătită, produse de patiserie proaspete și sendvișuri sățioase, soluții simple și accesibile pentru cei aflați în mișcare sau care caută ceva savuros și la îndemână.

