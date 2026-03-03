«Tinerii reprezintă viitorul»…CAS Vâlcea confirmă

Începând cu data de 27 februarie 2026, tineri studenți ai Facultății Management, Marketing în Afaceri Economice din cadrul Universității “Constantin Brâncoveanu” din Pitești efectuează stagiul de practică în programul de studii universitare de licență, la CAS Vâlcea.

„Cu toții am auzit, de atâtea ori, cele 3 cuvinte, “tinerii reprezintă viitorul”. Este evident, că, tinerii reprezintă prezentul care modelează viitorul, iar pentru lipsa noastră de orientare și de implicare de astăzi, în sprijinirea lor cu perspective reale, cu intenții și acțiuni concrete, vom ajunge peste o vreme să fim judecați.

Nu ne dorim asta, nu vrem să le răspundem peste ani, că n-am știut sau că nu ne-a păsat, nu vrem să găsim scuze că am fost indiferenți. Așa că, de astăzi, atât cât putem noi aici la CAS Vâlcea, investim în tineri, în talentul lor, în viitor, iar dacă o să investim și frumos, cu curaj și cu energie, o să ajungem să trăim bine și să fim sănătoși la bătrânețe”, a precizat directorul general al CAS Vâlcea, Alin Voiculeț.