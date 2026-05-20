Anunț concurs pentru ocuparea funcției vacante de Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE cu sediul în Bucureşti, Calea Călăraşilor nr.248, bl.S19, sector 3, organizează concurs în data de 18 iunie 2026, ora 10,00 la sediul CNAS, pentru ocuparea funcției vacante de Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea.

Termenul limită de depunere a dosarelor este data de 04.06.2026 (inclusiv), până la ora 17,00. Pe data de 09.06.2026 se vor afişa rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se depun la CNAS – Cabinet Preşedinte până la data de 10.06.2026 inclusiv, se soluţionează şi se afişează în data de 11.06.2026 la sediul CNAS și pe pagina web a CNAS în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Concursul constă într-o probă scrisă ce se va desfăşura în data de 18.06.2026 , începând cu ora 10,00 și interviu ce se va desfășura în termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, respectiv în data de 23.06.2026.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele:

Cerințe și criterii de selecție specifice pentru ocuparea prin concurs a postului vacant de director general al casei de asigurări de sănătate:

pregătirea profesională şi experiență necesară executării operaţiunilor specifice postului:

(i) pregătire de bază: studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental Științe biologice și biomedicale – ramura de științe: medicină, medicină dentară și farmacie, Științe sociale – ramura de științe: economice, juridice si administrație publică;

(ii) pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate, respectiv să îndeplinească una dintre următoarele condiții:

să fie medic specialist sau primar in specialitatea Sănătate publică și management);

să fie absolvent al unui master sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat într-o instituție de învațamănt superior acreditată, potrivit legii;

să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătații în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătații

(iii) vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției – minimum 5 ani (carnet de muncă – copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens);

(iv) activitate desfăşurată în funcţii de conducere de minimum 2 ani.

candidaţii vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă; candidaţii vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată; candidaţii vor prezenta planul de management din care să rezulte abilităţile lor manageriale, adaptate standardelor de performanta şi indicatorii de referință asociați pentru îndeplinirea obligațiilor asumate pentru postul de director general în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. să aibă capacitate de exercițiu deplină ( dovedită prin declarație notarială); să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei; starea de sănătate va fi dovedită prin examen medical şi act doveditor; să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcţia (dovada făcându-se prin cazier juduciar şi declaraţie notarială că nu a suferit condamnări penale, indiferent dacă acestea au fost amnistiate sau graţiate); să nu fi fost sancţionaţi pentru încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul fiscal – dovada prin cazier fiscal; să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România, emise de autoritatea competentă; să aibă calitatea de asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate potrivit legii.

Dosarele de înscriere se depun la CNAS la Direcția Managementul Resurselor Umane, Politici Salariale, Relații cu Asigurații Presă și Purtător de Cuvânt, și se înregistrează la Cabinet Președinte.

Condițiile pe care, obligatoriu, le va îndeplini persoana care va promova concursul pentru ocuparea funcției de director general în cadrul casei de asigurări de sănătate, sunt prevăzute la art.4, alin.(2) si art.5 din Anexa 1 la Ordinul Președintelui CNAS nr.1989/2025.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul CNAS, respectiv la sediul CAS Vâlcea, unde acestea sunt afișate, pe pagina de internet a CNAS, respectiv a CAS Vâlcea, precum şi la Direcția Managementul Resurselor Umane, Politici Salariale, Relații cu Asigurații Presă și Purtător de Cuvânt a CNAS, telefon 0372/309240. Persoana de contact: Cătălin Cîrstea – consilier, grad profesional superior, DMRUPSSRAPPC, adresa de email: catalin.cirstea@cnas.gov.ro

