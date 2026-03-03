APAVIL SA – anunț privind scoaterea la concurs a unui post de electrician în cadrul Serviciului Mecano-Energetic, punct de lucru Stația de Tratare a Apei, Valea lui Stan

Concursul constă în probă scrisă și probă practică și se va desfășura astfel:

proba scrisă se va susține în data de 20.03.2026, ora 9 00 , la sediul APAVIL din str. Carol I nr.3-5;

, la sediul APAVIL din str. Carol I nr.3-5; proba practică se va susține în data de 26.03.2026, ora 900, la Sectorul Stație Epurare Ape Uzate din str. Nistor Dumitrescu nr. 23, Rm. Vâlcea.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 13.03.2026, ora 13:00, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5. Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300