Comunicat de presă Finalizarea proiectului:

Creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea – lot IV – Bloc R24

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță finalizarea proiectului Creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea – lot IV – Bloc R24, finanţat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovarii.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea în calitate de Beneficiar au semnat contractul de finanțare nr. 130067/17.11.2022 pentru proiectul Creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea – lot IV – Bloc R24.

Obiectivul proiectului l-a reprezentat renovarea energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale Blocul R24, situată în Strada Republicii, nr. 10, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea și echiparea cu 2 stații de încărcare pentru mașinile electrice.

Principalele categorii de lucrări de intervenție propuse au fost: • Lucrări de reabilitare termică a anvelopei (izolarea termică a fațadei – parte vitrată și parte opacă, izolarea termică a soclului, izolarea termică a planșeului de peste ultimul nivel, închiderea balcoanelor, izolarea termică a planșeului peste subsol); • Lucrări de montare a sistemelor alternative de producere energie și înlocuirea sistemului de iluminat incandescent/fluorescent aferent părţilor comune; • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum din subsol.

Valoarea totală a proiectului a fost de 6.004.591,97 lei, din care:

Valoarea eligibilă din PNRR: 027.991,18 lei,

Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR: 976.600,79 lei.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 42 de luni, conform contractului de finanțare, respectiv din data de 08.12.2022 până în 08.06.2026.

Cod proiect: C5-A3.1-29

Date de contact: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Strada General Praporgescu, nr. 14, Județul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea. Telefon: 0250.731.016; Fax: 0250.731.843, Website: www.primariavl.ro, E-mail: primaria@primariavl.ro

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.