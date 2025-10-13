Mircia Gutău – primarul Râmnicului: „A fost cea mai frumoasă, completă și plină de culoare ediție a „Zilelor Recoltei” de până acum”

Un succint bilanț al manifestărilor ce au animat centrul Râmnicului în week-end-ul trecut arată, fără nicio îndoială, că am avut parte de cea mai frumoasă, completă și plină de culoare ediție a „Zilelor Recoltei” de până acum, o adevărată aniversare a celor 15 ani de când această sărbătoare a roadelor toamnei a intrat în tradiția locului.

Succesul evenimentului a venit în urma eforturilor susținute ale unor inimoși funcționari publici și muncitori din administrația municipală și îmi face o deosebire plăcere să menționez – mulțumindu-le pentru implicare – departamentele care au contribuit la bucuria a mii de râmniceni: Serviciul autorizări activități comerciale, evenimente publice, Serviciul comunicare, relații publice, cultură, Societatea Piețe Prest, Direcția administrării domeniului public, Serviciul control – Inspectori zonali, Poliția Locală împreună cu celelalte forțe de asigurare a ordinii publice, precum și toți protagoniștii evenimentelor culturale; lor li se datorează selecția atentă a producătorilor prezenți, amenajările care au transformat Scuarul Mircea cel Bătrân într-un decor de poveste, numeroasele spectacole de calitate derulate de-a lungul celor trei zile sau desfășurarea fără incidente a întregii ediții.

Dar, mai presus de toate, vreau să mulțumesc din inimă miilor de râmniceni care au ales să petreacă în week-end câteva ore în centrul municipiului, bucurându-se alături de noi de această sărbătoare a belșugului toamnei, a roadelor pământului și a muncii producătorilor autentici din Vâlcea și din țară.