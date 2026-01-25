SCM RÂMNICU VÂLCEA – CSM TÂRGU MUREȘ 50-19, ÎN CUPA ROMÂNIEI. VICTORIE ȘI LA JUNIOARE

Nu s-a menajat deloc echipă vâlceană în primul tur al Cupei României la handbal feminin, în disputa cu una dintre liderele Diviziei A. A marcat jumătate de sută de goluri într-o bună verificare de tonus sportiv înaintea partidei de miercuri cu Rapidul. A fost 50-19 cu CSM Târgu Mureș, cu 12 marcatoare vâlcene pe listă, Cristina Florica 9, Tuva Hove 5, Anniken Wollik 5, Amalie Wulff 5, Rebeca Necula 5, Sara Trușcă 4, Mi-a Zschocke 4, Asma Elghaoui 4, Alberte Madsen 3, Daphne Gautschi 3, Natașa Ljepoja 2, Karoline Lund 1, în timp ce poarta a avut 51% eficiență.

Ziua handbalistică bună pentru SCM a fost deschisă de echipa de junioare1, învingătoare cu 29-24 contra CSU Universitatea de Vest Timișoara. Cu această victorie, junioarele vâlcene (în foto) rămân singure în topul seriei F, cu 12 puncte.