Comuna Golești se pregătește să intre oficial în comunitatea Satelor Europene de Tineret

Evenimentul de lansare a programului „Golești – Sat European de Tineret 2026” va avea loc pe 25 ianuarie 2026, începând cu ora 16.00, la Căminul Cultural Blidari.

Organizat de către Grupul de inițiativă „Tinerii Goleșteni”, evenimentul marchează începutul unui nou an plin de implicare și inițiative dedicate tinerilor, reprezentând totodată un moment de celebrare a eforturilor depuse de tinerii din grupul de inițiativă pentru a aduce titlul în comuna lor.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu „Asociația Grow and Glow”, Primăria Comunei Golești și Guvernanța European Youth Village și se adresează membrilor comunității care doresc să afle mai multe despre ce înseamnă acest titlu, ce avem în agendă pentru 2026 și va avea următorul desfășurător: semnarea acordului pentru preluarea Titlului, prezentarea Programului Golești 2026, momente artistice, boardgames pentru toate vârstele.

Pe parcursul celor 12 luni în care comuna Golești va purta titlul, tinerii vor implementa activitățile pe care le-au propus în candidatură și vor crea contexte noi de participare pentru ceilalți tineri din comună.

Prin activitățile propuse, grupul de inițiativă își propune să crească nivelul de implicare și participare al tinerilor în comunitate. Tinerii au planificat numeroase inițiative care să aducă împreună tineri din Golești și din celelalte sate vâlcene, să consolideze legături și să creeze o comunitate mai unită. Printre obiective se numără înființarea Consiliului Tinerilor Goleșteni, organizarea primelor ediții a Festivalului Tinerilor Goleșteni și a Crosului Goleștiului, derularea de activități educative, culturale, sportive și recreative, precum și amenajarea unor noi spații dedicate tinerilor — locuri în care aceștia să se întâlnească și să se simtă liberi și fericiți în propria comună.

„Odată cu preluarea titlului de Sat European de Tineret 2026, Golești devine un spațiu al dialogului, al ideilor și al inițiativelor care arată că <<se poate>> și la sat. Putem să ne unim forțele, să învățăm împreună, să petrecem timpul liber cu folos, să fim o comunitate implicată civic. Ne asumăm rolul de catalizator pentru dezvoltarea personală și profesională a celorlalți tineri din comuna noastră” afirmă tinerii.

Grupul de inițiativă „Tinerii Goleșteni” s-a format în vara anului 2025 din dorința de a face o schimbare și de a se implica activ în comunitate. În noiembrie 2025, în cadrul Galei Comunității European Youth Village, în urma unui proces lung de candidatură, tinerii au obținut titlul de Sat European de Tineret 2026. Echipa de coordonare este formată din 10 tineri- Andrei, Gabriela, Edi, Cristi, Iamandi, Daria, Mălina, Alexia, Timeea și Cezar – care lucrează împreună pentru a-și face vocea auzită și pentru a promova valori precum responsabilitatea, toleranța, colaborarea și implicarea civică.

Titlul de Sat European de Tineret este acordat în cadrul programului European Youth Village, un program apolitic de organizare comunitară a tinerilor din mediul rural, coordonat la nivel național de către Asociația pentru Dezvoltare Activă și Go Free – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile.

Programul European Youth Village are un rol esențial în sprijinirea tinerilor din mediul rural din România și Europa, oferindu-le instrumente, vizibilitate și un cadru structurat pentru implicare la nivel local, național și european. De la lansarea sa, în urmă cu aproape 8 ani, programul a sprijinit zeci de comunități rurale din România în crearea de inițiative conduse de tineri, consolidarea participării civice și construirea de parteneriate sustenabile între tineri și factorii de decizie. Prin promovarea unei abordări la firul ierbii, de jos în sus, programul se asigură că vocile tinerilor din mediul rural nu doar că sunt auzite, ci și influențează politicile publice care le afectează viața.

Patru comune din România vor purta titlul de Sat European de Tineret în 2026: Hăghig (Covasna), Golești (Vâlcea) și Marginea (Suceava). De asemenea, Sâncraiu din județul Cluj a primit prelungirea pentru încă un an, un moment devenit tradiție.

Programul European Youth Village este coordonat de către Asociația pentru Dezvoltare Activă (ADA) și Go Free – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile (GO FREE). European Youth Village este un program susținut de Romanian-American Foundation (RAF).

Pentru mai multe informații legate de eveniment, puteți vizita paginile oficiale ale grupului de inițiativă, pe Instagram@golesti2026 sau Facebook Golești – Sat European de Tineret 2026.

Persoană de contact: Daria Nicolae – membru al Grupului de inițiativă „Tinerii Goleșteni”

Telefon: 0755 488 020; Email: nicolaedaria84@gmail.com