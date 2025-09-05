Primarul Mircia Gutău a inaugurat un nou spațiu de agrement lângă Colegiul Energetic

Primarul Mircia Gutău a inaugurat vineri, 5 septembrie, spațiul de agrement realizat pe strada Nicolae Labiș, în vecinătatea Colegiului Energetic, în contextul mai multor modernizări recente din zonă ce au vizat crearea de căi de acces, locuri de parcare și extinderi ale rețelei de iluminat public. Structura constând într-un loc de joacă și un părculeț s-a făcut pe locul fostei grădinițe Nord 3, desființată în urmă cu mai mulți ani ca urmare a dimensiunilor și condițiilor improprii și ajunsă într-o stare avansată de degradare în ultima perioadă. Cu această ocazie, primarul Mircia Gutău s-a declarat satisfăcut că a putut să răspundă numeroaselor solicitări ale locuitorilor din cartier ce au cerut, în repetate rânduri, un astfel de spațiu în care să se bucure, alături de copii sau nepoți, de petrecerea unor ore relaxante în aer liber.

În aceeași notă a revitalizării unor spații urbane degradate sau insuficient valorificate, la intersecția dintre bulevardul Nicolae Bălcescu și strada General Praporgescu, în vecinătatea sediului O.C.P.I. (fostul sediu al Universității „Spiru Haret”), s-a amenajat, după finalizarea procedurilor legale de intabulare în domeniul public al municipiului, un mic parc. Lucrările au constat în deschiderea neîngrădită a spațiului de relaxare către ambele artere de circulație, trasarea de alei, plantarea de gazon prevăzut cu sistem automat de irigare, reabilitarea sistemului de iluminat public și montarea de mobilier stradal adecvat – bănci și coșuri de gunoi.