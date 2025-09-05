LIGA 3.

ASTAZI, 5 SEPTEMBRIE, PRIMUL DERBY JUDEȚEAN.

ÎN ZĂVOI, SCM RÂMNICU VÂLCEA VS FC PĂUȘEȘTI-OTĂSĂU. VIITORUL DĂEȘTI JOACĂ LA TÂRGU JIU.

➡Primul derby județean al seriei 6 din Liga 3, le va opune pe SCM Râmnicu Vâlcea și FC Păușești-Otăsău. Două echipe cu obiective diferite, dar care au lucru în comun, nu au marcat în prima etapă. De presupus că fiecare va dori să se revanșeze, așa că așteptările sunt pentru un meci încrâncenat.

➡Pe de altă parte. Fraților, e intrarea liberă, vreme bună, haideți la fotbal ! Valcea încearcă din nou promovarea, se arată timpul să fim alături de eforturile jucătorilor.

Vorbind despre partidă, cei doi antrenori fac referire și la meciurile jucate în precedenta etapă:

👉Constantin Schumacher(SCM Râmnicu Vâlcea) – „Acum nu știu dacă lumea a fost dezamăgită sau nu de rezultatul de la Petroșani, dar vă pot spune că Jiul nu este o echipă modestă, eu zic că va fi în zona play-off-ului. Noi am jucat bine prima repriză, am ratat câteva ocazii mari, dar după pauză, într-adevăr, nu am fost ok, chiar dacă am mai avut oportunități. Echipa este în schimbare, am avut șase jucători noi față de sezonul trecut, se simte asta, orice am zice, la nivel de omogenitate.

Așa că, acum, orice partidă pentru noi înseamnă un prilej pentru ca jucătorii să se integreze corect și repede în sistemul de joc pe care ni-l dorim. Poate înainte de rezultat, acest lucru îl dorim, desigur, cât mai rapid.

Pentru partida cu Păușești-Otăsău, ne vom baza în continuare pe jucătorii cu experiență, atâta vreme cât își fac treaba corespunzător. Nu avem indisponibilități, sper într-o victorie și un joc bun al nostru. Cred că o imagine mai largă vom avea după 6-7 etape, când, totuși, trebuie să adunăm succesele.

👉Sorin Bucuroaia(FC Păușești-Otăsău) – „De ce să mint, nu a fost presiunea mare la meciul din prima etapă. Am controlat jocul 60 de minute. Totuși, e alt nivel la Liga 3, trebuie s-o bagi în poartă când trebuie, iar noi am pierdut ceva ocazii, mai ales în prima repriză. Apoi am primit două goluri repede și asta ne-a dat peste cap. Eu zic că a fost un accident și pălăria nu este mare deloc.

Vă spun că vom arăta din ce in ce mai bine, pentru că obiectivul meu este să jucăm un fotbal spectaculos, căci de-acolo vor veni și punctele și banii. Am încredere în jucători. Ne vom vinde scump pielea, iar dacă vom pierde, o vom face cu demnitate.

Cu Vâlcea, venim să luăm punct sau puncte. Suntem umili, știm ce echipă are Vâlcea, dar, repet, noi venim să jucăm și să luăm punct. Chiar dacă, din păcate, nu va juca Streinu, o absență importantă, ce să zic. Abia spre sfârșitul lunii sperăm să contăm pe el. Vom aborda partida cu o strategie nouă, poate și cu alți jucători față de meciull cu Fărcășești, încă nu am decis. Că e terenul mai mare în Zavoi? Nu mi-e teamă, avem calitate la pase. Îmi doresc să vină lumea la stadion și să fie un joc bun pentru ambele echipe”.

Întâlnirea va avea loc pe stadionul din Zăvoi, de la orele 17,00.

➡Tot vineri, dar în nocturnă, Viitorul Dăești evoluează în deplasare, la CSM Târgu Jiu. Este a doua partidă la rând pe teren străin pentru dăeșteni, aceștia pierzând cu 1-2 în prima etapă la Târgu Cărbunești. Gorjenii au pierdut și ei, 0-3 la Unirea Bascov. Partida se va juca în nocturnă, de la orele 20,00, pe Stadionul Municipal din Târgu Jiu.