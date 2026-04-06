Peste 70 la sută din vâlceni și-au achitat integral impozitele

• economiile făcute de aceștia din bonificația de 10% însumează 3,74 milioane lei

Până la data de 31 martie, până când s-a acordat bonificația de 10% pentru plata integrală a impozitelor pe anul 2026, au fost achitate 56.374 de roluri ale persoanelor fizice (aferente imobilelor, autovehiculelor și altor bunuri supuse impozitării), reprezentând, din totalul de aproape 80.000 de roluri, un procent de peste 70%.

În ceea ce privește persoanele juridice, până la 31 martie, au fost achitate impozitele pentru 2.045 de roluri (din totalul de 3.516), ceea ce reprezintă un procent de peste 58%.

Economiile făcute astfel de persoanele fizice care și-au plătit obligațiile către bugetul local, integral, în primele trei luni ale anului se ridică la peste 3,74 milioane lei, iar cele făcute de persoanele juridice – la peste 3,62 mil. lei.

Cât privește modalitățile de plată utilizate, 53,95% au achitat cu numerar în cele 6 casierii deschise în această perioadă, 30,73% au achitat cu card bancar, 11,52% au achitat prin platforma Ghișeul.ro, 2,15% au plătit prin intermediul Serviciilor Electronice de pe site-ul Primăriei Municipiului, iar 1,65% prin ordine de plată. Începând din 1 aprilie, casieriile din cartierele Ostroveni și Nord au fost închise.

Cei care au plătit, până la 31 martie 2026, doar prima rată reprezentând jumătate din impozitele datorate bugetului local, pot achita diferența până la data de 30 septembrie, evitând astfel penalitățile impuse de legislația în vigoare.

Primăria Municipiului la mulțumește, pe această cale, tuturor contribuabililor corecți din Râmnicu Vâlcea care, chiar și într-un context dificil la nivel național, au înțeles să-și respecte obligațiile ce le revin și și-au achitat impozitele către bugetul local, permițând astfel derularea fără întreruperi a programului investițional curent și a bunei întrețineri a întregului oraș.