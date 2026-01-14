Râmnicul a început încasarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2026

• vor fi disponibile șase puncte de încasare și mai multe modalități de plată on-line

Așa cum s-a anunțat inițial, încasarea impozitelor și taxelor locale pentru anul în curs a demarat la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea, miercuri, 14 ianuarie, fiind disponibile, într-o primă etapă, patru puncte de încasare: sediul Direcției Economico-Financiare din bd. Nicolae Bălcescu nr. 24 (Arenele „Traian”), sediul „Socom” din str. General Magheru nr. 25 (două casierii), Direcția de Evidență a Persoanelor din River Plaza Mall – Calea lui Traian nr 121 și casieria de la Stadionul Zăvoi – splaiul Independenței. Acestora li se vor adăuga, începând de luni, 19 ianuarie, casieriile din Ostroveni – str. I.C. Brătianu nr. 6, bl. A67, parter și din Nord – în rotonda din Piața Nord. Pentru cei ce doresc să evite aglomerațiile de la ghișee, plata on-line a obligațiilor către bugetul local va fi disponibilă începând cu data de 15 ianuarie, fie prin intermediul platformei „Servicii Electronice” de pe site-ul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea www.primariavl.ro (pe bază de cont de utilizator), fie prin portalul www.ghișeul.ro. Ca și în anii precedenți, persoanele fizice și juridice care își plătesc integral obligațiile aferente rolului fiscal până la data de 31 martie (inclusiv) primesc o bonificație în cuantum de 10% pentru categoriile de impozit pe clădiri, terenuri și mijloace de transport.

N.R. Chiar dacă au existat mai multe discuții legate de amânarea încasării impozitelor locale, la nivelului municipiului Rm. Vâlcea, din cauza bazelor de date auto, care ar fi conținut erori legate de capacitate cilindrică sau de norma de poluare, se pare că funcționarii Primăriei, cot la cot cu cei care le-au furnizat aceste date, s-au încadrat în termenul anunțat inițial și totul este funcțional.