Râmnicu Vâlcea împlinește 638 de ani de la prima sa atestare documentară

În contextul restricțiilor financiare, dar și din cauza întârzierii aprobării bugetului național și, în consecință, a celui local, aniversarea a 638 de ani de la prima atestare documentară a Râmnicului va fi marcată doar printr-o ședință festivă a Consiliului Municipal. Reuniunea legislativului local este programată la Arenele „Traian” miercuri, 20 mai, la ora 10.00, iar la ea sunt invitați să participe, alături de consilierii locali, reprezentanți ai celor mai importante instituții publice, politicieni, oameni de cultură, precum și cetățeni care doresc să ia parte la un astfel de eveniment. Cu această ocazie, Centrul Cultural Municipal, prin Filarmonica „Ion Dumitrescu” și Teatrul Municipal „Ariel”, va prezenta momentul artistic de inspirație istorică „Râmnicul la ceasul dintre veacuri”.

În același context festiv, în week-end-ul care s-a încheiat, Scuarul Mircea cel Bătrân a găzduit o nouă ediție a Târgului Meșterilor Populari Vâlceni, organizat de CJCPCT Vâlcea, iar la începutul acestei săptămâni, în Sala de Consiliu din Primăria Municipiului s-a desfășurat reuniunea aniversară prilejuită de împlinirea a 25 de ani de existență a Forumului Cultural al Râmnicului.