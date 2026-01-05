Impozitele pe 2026, din 14 ianuarie

Scris deCurierul de Valcea, 5 ianuarie 2026

Având în vedere lucrările necesare pentru deschiderea anului fiscal și perioada sărbătorilor de iarnă, programul de lucru și de încasări cu publicul al Direcției Economico-Financiare la început de an va fi următorul:

– luni, 5 ianuarie 2026, programul cu publicul este între orele 10,00 – 15,30 și se vor încasa doar amenzi și alte taxe fără debite;

– începând de joi, 8 ianuarie, programul cu publicul este programul normal de lucru (respectiv între orele 8.00 – 15.30 de luni până joi și între orele 8.00 – 13.00 vinerea) și se vor încasa doar amenzi și alte taxe fără debite și restanțe ale anului 2025. Impozitele și taxele pentru anul 2026 se vor încasa începând cu data de 14 ianuarie.