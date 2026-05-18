”Choke Me” a fost aproape

Trofeul Eurovision a fost aproape de noi, dar a ajuns la vecinii bulgari. România își egalează cea mai bună performanță obținută la un concurs Eurovision, cu piesa ”Choke Me”, încadrată în genul rock opera. Având în vedere sărăcia de la selecția națională și mai ales rezultatele de la ultimele ediții, când n-am trecut de semifinale, clasarea pe locul 3 în marea finală de la Viena e cu atât mai spectaculoasă. Primele două locuri au fost adjudecate de Bulgaria, cu o piesă ritmată, și Israel. Însă dacă s-ar fi decernat un premiu de popularitate, cu siguranță acesta ar fi revenit României. Melodia Alexandrei Căpitănescu a fost cotată doar pe locul 10 de către juriile de specialitate din țările participante, însă votul publicului a fost cel care a propulsat-o până pe locul 3. Aici cred că a contat și o campanie inteligentă de promovare pe internet, care a avut ecou în rândul tinerilor.

În general, la astfel de concursuri, se vorbește mai mult de context, de afinități geopolitice, și mai puțin de voci, de compoziții și de performanță scenică. Acestea sunt trecute în subsidiar. În privința României, se pare că relațiile cu vecinii nu ne-au ajutat prea mult la acest concurs. Juriile din Bulgaria, Serbia, Ucraina, au acordat 0 puncte reprezentantei noastre, iar Republica Moldova doar 3 puncte. La polul opus, 12 puncte am primit din partea Luxemburgului.

De aceea consider că locul e meritat, melodia e chiar bună, te duce cu gândul la formația finlandeză Nightwish, și poate constitui o rampă de lansare pentru tânăra solistă de la noi. Chiar am încredere că Alexandra Căpitănescu va ajunge departe în muzica internațională. Este tânără (22 de ani), frumoasă, deșteaptă (absolventă de Fizică) și ce-i mai important: cu o voce demențială. A fost descoperită în urmă cu trei ani la un concurs televizat de talente și de atunci cariera ei a explodat. O aștept în anii următori la alte concursuri, de ce nu, poate chiar la Eurovision.

De fiecare dată când țara noastră are un reprezentant cu șanse reale să obțină trofeul Eurovision, revine recurent în spațiul mediatic ideea că n-am putea fi o gazdă la înălțime la următoarea ediție. Așa cum se știe, țara câștigătoare primește dreptul să organizeze concursul de peste un an. Până acum, numai Ucraina nu și-a putut exercita calitatea de gazdă, din cauza războiului. Ediția din acest an s-a desfășurat pe arena Wiener Stadthalle cu o capacitate de 16 000 de locuri. La noi nu există nici măcar o sală de această capacitate, BT Arena din Cluj putând găzdui doar 10.000 de persoane. În concluzie, trebuie să fim și pregătiți logistic ca să câștigăm Eurovisionul. Până atunci mai așteptăm.