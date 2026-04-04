EN FANFARE! SCM RÂMNICU VÂLCEA CÂȘTIGĂ LA BAIA MARE, 33-25. CE SPUNE ANTRENORUL FLORENTIN PERA

Cum, fiind pe stadionul din Caracal la ora partidei, nu am văzut meciul în care SCM Râmnicu Vâlcea a mai bătut o dată clar Minaur, mă ghidez după o declarație a unui suporter băimărean: „A fost execuție în repriza a doua”.

Iar antrenorul vâlcean concluzionează cu patru cuvinte esențiale: „Ambele faze ale jocului”.

Și-atunci, mai ales de la distanță, nu mai sunt multe de spus. Decât, evident, felicitări pentru o nouă prestație atotcuprinzătoare!

Marcatoare SCM Râmnicu Vâlcea: Tuva Hove 6, Daphne Gautschi 6, Mia Zschocke 6, Anniken Wollik 5, Julia Maidhof 5, Maria Lykkegaard 4, Alberte Madsen 1.

Florentin Pera, după partidă: „Felicit fetele pentru determinarea și constanța de care au dat dovadă în ambele faze ale jocului, precum și pentru victoria obținută pe terenul unei echipe cu ambiții importante de calificare în cupele europene.

Mă bucur că am confirmat succesul obținut împotriva CSM București în sferturile Cupei României și perioada foarte bună pe care o traversăm, în care am legat evoluții solide, transformate în rezultate pozitive și, implicit, în creșterea încrederii la nivelul echipei.

Atmosfera din cadrul lotului este una excelentă. Traversăm un moment favorabil, însă este important să rămânem echilibrați și concentrați. Trebuie să muncim la fiecare antrenament cu aceeași seriozitate, pentru a menține nivelul de joc și pentru a ne ridica la așteptările propriilor suporteri, atât în campionat, cât și la Turneul Final 4 al Cupei României, în acest final de sezon.

Țin să mulțumesc galeriei și tuturor celor care ne-au susținut la Baia Mare, dar și celor care au fost alături de noi, chiar și de la distanță”.

Peste o lună vine Bistrița. Ce ziceți?