Parcul „Constantin Brâncoveanu” din Horezu, inaugurare oficială de Ziua Internațională a Copilului

• valoarea investiției destinată socializării și petrecerii timpului liber este de aproape 13 milioane de lei

Primăria Orașului Horezu anunța organizarea unui eveniment de referință pentru comunitatea locală: inaugurarea oficială a Parcului „Constantin Brâncoveanu”, care va avea loc luni, 1 iunie 2026, începând cu ora 11:00. Evenimentul reprezintă un moment simbolic pentru oraș, marcând atât grija față de noile generații, cât și continuarea procesului de modernizare urbană. Noul parc este conceput ca un spațiu modern de recreere, socializare și petrecere a timpului liber, destinat tuturor locuitorilor orașului.

Valoarea totală a investiției este de12.754.128,46 lei , din care – fonduri FEDR valoare eligibila nerambursabila 9.089.867,26 lei, valoare eligibila nerambursabila din bugetul național 1.390.214,99 lei, valoare cofinanțare eligibila beneficiar 213.879,23 lei, valoare neeligibila 2.060.156,98 lei.

„Prin această investiție, administrația locală își propune să ofere copiilor și familiilor un loc sigur și atractiv, care să contribuie la dezvoltarea armonioasă a comunității și să devină un nou punct de reper pentru Horezu. Programul evenimentului va include momente artistice susținute de tineri talentați, activități recreative și surprize dedicate copiilor, desfășurate într-un cadru natural deosebit.

Invităm cetățenii, reprezentanții instituțiilor locale, partenerii comunității și reprezentanții mass-media să participe la această dublă sărbătoare a comunității horezene”, a precizat primarul orașului Horezu, Nicolae Sărdărescu.