12 martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu. Comisariatul Județean Vâlcea „sărbătorește” prin acțiuni pentru promovarea și protecția mediului în rândul copiilor

Conform documentelor privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, aceasta instituţie este un corp specializat de inspecţie şi control, care urmăreşte respectarea legii în domeniul protecţiei mediului, în scopul prevenirii şi descurajării fenomenelor contravenţionale sau infracţionale.

Înfiinţarea Gărzii Naţionale de Mediu s-a impus ca o măsură pentru conservarea resurselor naturale şi pentru asigurarea unui mediu sănătos, în condiţiile creşterii numărului de factori care poluează mediul.

În data de 12 martie este sărbătorită anual «Ziua Gărzii Naţionale de Mediu», dată care marchează înfiinţarea acesteia de către Guvernul României în anul 2003, (prin Ordinul de Ministru nr. 224 din 27 februarie 2007, data de 12 martie a fost declarată oficial Ziua Gărzii Naţionale de Mediu).

Securitatea mediului, prioritară

Garda Națională de Mediu are atribuţii specifice în domeniul controlului poluării, controlului gestiunii deşeurilor, substanţelor/amestecurilor periculoase şi în domeniul controlului biodiversităţii şi al ariilor naturale protejate. Această instituție îndeplineşte un rol activ pentru asigurarea securităţii mediului prin acţiuni de prevenire a riscurilor şi limitarea ameninţărilor de ordin ecologic, respectiv poluarea resurselor de apă, a aerului, diminuarea fertilităţii solului, poluarea transfrontalieră.

Pentru reducerea gradului de poluare a factorilor de mediu (apa, aer, sol, biodiversitate şi sănătatea populaţiei), Garda are o serie de obiective:

– evitarea risipei prin achitionarea produselor de orice fel în cantitate prea mare, pentru că ulterior să fie transformate în deşeuri (alimente, textile, electronice, s. a. m. d.);

– colectarea selectivă a deşeurilor/reciclarea ajuta enorm la reducerea cantităţii de deşeuri generate, la diminuarea gradului de poluare;

– plantarea copacilor, reîmpădurirea suprafeţelor – pot aduce beneficii pe termen lung pentru aerul pe care îl respirăm.

Acțiuni în rândul copiilor din grădinițe

Cu prilejul Zilei Gărzii Naţionale de Mediu au loc evenimente care promovează un mediu sănătos şi echilibrat ecologic, precum şi îmbunătăţirea permanentă a stării factorilor de mediu şi implementarea normelor europene pentru protejarea mediului.

În acest sens, inspectorii Comisariatului Județean Vâlcea al Gărzii Naţionale de Mediu sprijină organizarea unor acţiuni de informare și conștientizare a importanței protecției mediului înconjurător (apa, aer, sol, sănătatea populaţiei) în rândul copiilor din câteva grădinițe din Râmnicu Vâlcea și Păușești Măglași, în ideea de a «planta» în cei mici spiritul și bucuria de a conviețui cu natura într-o totală armonie.