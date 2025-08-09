FOTBAL, CUPA ROMÂNIEI. SCM RÂMNICU VÂLCEA VA JUCA CU VULTURII FĂRCĂȘEȘTI ÎN TURUL 3 PRELIMINAR

Echipa de fotbal SCM Râmnicu Vâlcea a fost împerecheată cu Vulturii Fărcășești în turul 3 al Cupei României – faza națională.

Partida se va disputa miercuri 13 august, orele 17,30, pe terenul echipei din Gorj.

În turul anterior, SCM a învins FC Păușești-Otăsău cu 1-0, în timp ce Vulturii Fărcășești au câștigat cu 3-2 în fața FC U Craiova 1948.

În aceasta fază a competiției participă cele 32 echipe câștigătoare în turul anterior, la care se adaugă 10 echipe din Liga 2.

Calificata dintre Vâlcea și Fărcășești va juca play-off-ul pentru accederea în grupele Cupei României.