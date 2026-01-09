Gerul de afară a adus noi «chiriași» la Centrul Social de Urgență „Ioana”

Trei din cele 9 persoane adăpostite în prezent la Centrul Social de Urgență „Ioana” au ajuns aici doar în ultimele zile, aduse ori îndrumate de echipajele Poliției Municipale sau ale Poliției Locale și după ce vremea nefavorabilă (ploi reci și lapoviță, urmate de ger, mai ales pe timpul nopții) le-a convins să apeleze la serviciile instituției din subordinea Primăriei Municipiului. Dintre cele 9 persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 67 de ani, 8 sunt bărbați, 4 au diverse grade de handicap, iar ajutorul de care beneficiază este diversificat, în funcție de nevoile fiecăruia: pe lângă cazare și trei mese livrate zilnic în regim de catering, beneficiarii primesc de la echipa pluri-disciplinară a centrului sprijin pentru reintegrarea în familie și în societate, pentru obținerea drepturilor cuvenite, pentru eliberarea sau actualizarea documentelor de identitate, consiliere psihologică dar, cel mai important, li se oferă sentimentul că nu sunt abandonați de societate. Centrul Social de Urgență „Ioana” din zona de sud a Râmnicului, care funcționează neîntrerupt din anul 2008, are o capacitate de cazare de 21 de locuri în 7 camere, existând posibilitatea suplimentării acesteia, în caz de urgenţă, cu paturi pliante și saci de dormit.