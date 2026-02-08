Olimpiada Sportului Școlar a trecut de faza județeană

• echipa Școlii Gimnaziale „Discovery Kids” se califică la etapa interjudețeană

Zilele trecute s-a desfășurat la Liceul Sanitar „Antim Ivireanu” și Colegiul Național „Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea etapa județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar – disciplina baschet băieți, învățământ gimnazial.

Clasament:

1. Școala gimnazială „Discovery Kids”, Râmnicu Vâlcea, prof. Adina Meiroșu;

2. Școala gimnazială „Mihai Eminescu”, Râmnicu Vâlcea, prof. Cornea Maria/Dăsculțu Laura;

3. Școala Gimnazială „Take Ionescu” , Râmnicu Vâlcea, prof. Mugescu Ionela/ Bărbuț Daniel;

4. Liceul ,,Constantin Brâncoveanu “, Horezu, prof. Hoanță Augustina;

5. Liceul Sanitar „Antim Ivireanu”, Râmnicu Vâlcea, prof. Luciu Ionuț / Onogea Rodica;

6. Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea, prof. Gavrișiu Iuliana / Prodescu Horia;

7. Școala gimnazială ,,Tudor Vladimirescu”, Drăgășani, prof. Petcan Lidia/Simoiu Ramona;

8. Colegiul Național „Alexandru Lahovari”, Râmnicu Vâlcea, prof. Gustescu Dana / Moldoveanu Roxana;

9. Școala gimnazială „I. Gh. Duca”, Râmnicu Vâlcea, prof. Marinescu Răzvan;

Mai trebuie spus că echipa Școlii Gimnaziale „Discovery Kids” se califică la etapa interjudețeană.