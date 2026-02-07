O femeie a căzut de la etajul 4!

În urmă cu puțin timp, în jurul orei 16, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie, în vârstă de 59 de ani, a căzut de la etajul patru al unui bloc situat în cartierul Ostroveni din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Din nefericire, în urma evenimentului, femeia a decedat. La fața locului s-au deplasat polițiștii, care, sub coordonarea procurorului de caz, efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Cercetările sunt în curs de desfășurare.