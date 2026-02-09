Ziua Porților Deschise la Discovery Kids

Una din cele mai prestigioase școli gimnaziale din Vâlcea vă invită să o descoperiți „din interior” și să petreceți acolo o zi care întărește comunitatea Happy & Discovery Kids: elevi, părinți, profesori și prieteni ai școlii.

Vizitatorii vor putea participa la:

🖼️ Inaugurarea Discovery Kids Arts Gallery (tema: Mari artiști ai lumii)

🔬🏀 Stații interactive (experimente, jocuri, activități)

☕ Discovery Café (moment de conectare și dialog)

Pot participa părinții elevilor Discovery Kids, părinții și copiii de la Grădinița Happy Kids, absolvenții Discovery Kids și părinții acestora, membri ai comunității locale interesați de educație și curioși să ne cunoască școala

Cei interesați de „experiența DK” o pot face mâine, 10 februarie 2026, în intervalul 14:30 – 17:30, la sediul școlii din str. Remus Bellu, nr. 1, Râmnicu Vâlcea în două moduri:

Tururi ghidate

„Discovery Passport” (grupuri mici).

Sunteți așteptați să contribuiți la o comunitate școlară caldă și activă. 🌿🤝