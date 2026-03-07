LNBM. PENTRU PLAY-OFF:

ASTĂZI, DE LA ORA 1630, CS VÂLCEA 1924 – CORONA BRAȘOV.

Intrată în ultima treime a unui sezon regulat fluctuant, echipa de baschet masculin CS Vâlcea 1924 își caută ritmul pentru îndeplinirea obiectivului propus la startul campionatului, locurile 1-6. Ceea ce înseamnă accederea în play-off, în primul rând.

➡️Adversara de astăzi este vecina de clasament, Corona Brașov. Locul 11 pentru CS Vâlcea, statistică de 10-8, locul 12 pentru Corona, record de 9-9. Ambele formații au, însă, două meciuri mai puțin jucate față de locul 7, ultima poziție care asigură play-off-ul.

➡️Pentru prima oară după o lungă perioadă de timp, lotul CS Vâlcea 1924 pare ferit de accidentări.

➡️În tur, vâlcenii s-au impus categoric la Brașov, 93-65, cu un Gian Clavell decisiv.

➡️În pauza competițională, vâlcenii au anunțat transferul lui Bryn Forbes. În vârstă de 33 ani, un shooter redutabil, campion NBA în 2021, 430 partide acolo, americanul devine astfel jucătorul cel mai titrat care evoluează în LNBM.

➡️De asemenea, antrenorul secund Roberto Blanco s-a despărțit de formația locală, pentru un contract de „principal” în divizia a doua din Spania. Locul său a fost acontat de Alexandru Gliga, fost antrenor la CSM Târgu Jiu și la loturile naționale de juniori, fundaș pe vremuri la Energia Rovinari.

📌CS Vâlcea 1924 – Corona Brașov, ora 1630, sala Traian.

Foto – Pagina FB CS Vâlcea 1924