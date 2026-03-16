În februarie, Vâlcea, aproape același număr de șomeri ca luna precedentă

Conform datelor prezentate de Compartimentul Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ al AJOFM Vâlcea, la sfârşitul lunii februarie 2026, rata şomajului în județul Vâlcea a fost de 3,21%. Numărul total de şomeri fiind, așadar de 4455 șomeri din care 2262 femei și 2193 bărbați.

Din totalul şomerilor înregistrati în evidențele AJOFM Vâlcea, 1826 sunt beneficiari de indemnizaţie de șomaj (din care 62 sunt absolvenți), iar 2629 persoane sunt șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2926 șomeri provin din mediul rural și 1529 sunt din mediul urban.

Din totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Vâlcea, ponderea cea mai mare o au șomerii cu studii primare/gimnaziale, respectiv 1787 persoane (40,11%), urmat de cei cu studii liceale/postliceale, 1283 persoane (28,80%), cu studii profesionale/arte și meserii 1069 persoane (24%), iar 316 persoane (7,09%) au absolvit studii superioare.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 248 persoane foarte greu ocupabile, 1838 greu ocupabile, 1942 mediu ocupabile, iar 427 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.