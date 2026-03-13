HomeAnunturiU.A.T. Oraș Horezu – Comunicat de presă finalizare proiect – Execuție lucrări construcții si furnizare echipamente – Cod SMIS: 321679 U.A.T. Oraș Horezu – Comunicat de presă finalizare proiect – Execuție lucrări construcții si furnizare echipamente – Cod SMIS: 321679 Scris deCurierul de Valcea, 13 martie 2026 Distribuie pe:Tweet Partajează prin WhatsApp(Se deschide într-o fereastră nouă) WhatsApp Mai mult Trimite unui prieten un email cu o legătură(Se deschide într-o fereastră nouă) Email Imprimare(Se deschide într-o fereastră nouă) Imprimare Similare