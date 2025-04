RAREȘ UȚĂ, ÎNAINTEA PARTIDEI DE ASTĂZI CU STEAUA : „AVEM SPIRIT DE ECHIPĂ, STAȚI LINIȘTIȚI”

Email the Author

Pe de altă parte, infamul atac declanșat prin intermediul gsp, o însăilare de fraze fără argumente, arată clar că Vâlcea baschetbalistică nu reprezintă o conjunctură. Mai ales atunci când rezultatele susțin eforturile. Locul doi în LNBM, acum. Vicecampioană națională la U19. Piramidă asigurată la toate nivelurile, cu alte turnee finale ale Under-ilor la orizont. Identitatea se obține greu, iar marcarea teritoriului devine, de cele mai multe ori, o concurență acerbă. De aceea, Vâlcea nu poate renunța, nu are voie să cedeze nici măcar un ochi de plasă, tocmai acum când a ridicat atâtea lucruri bune în baschetul românesc. Trebuie să dezvolte imediat soluțiile care să dizolve presiunile externe. Și, de ce nu, să contratace o ofensivă străină care, iată, devine concertată în a defavoriza această frumoasă întreprindere sportivă care a ajuns să se bată la vârf în doar trei ani.

Este bine așa. Momentul actual nu are nevoie să suporte fisuri în angrenajul emoțional de echipă. Toate rezultatele de până acum, tot talentul adunat acolo, toate statisticile favorabile nu vor mai valora nimic dacă fiecare jucător nu va înțelege că echipa este mai importantă decât suma părților sale. Va fi sarcina lui Arturo Alvarez de a regla decisiv, înainte de play-off, dar și a jucătorilor de a înțelege că, desigur, joacă pentru ei, dar și pentru oraș și pentru suporterii care au creat efervescența din jurul echipei.

