APAVIL «în direct» cu vâlcenii, pentru sesizările legate de avarii la rețelele de apă și canal

În vederea eficientizării comunicării și a scurtării timpului de intervenție în cazul unor avarii la rețelele de apă și de canalizare de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, Societatea Apavil S.A. a alocat o linie de comunicare, de urgență. Astfel, începând cu data de 6 martie 2026, problemele apărute, care vizează avarii la rețelele de apă potabilă și de canalizare, vor putea fi anunțate la Dispeceratul societății, la numărul de telefon 0350 801 901.

De asemenea, recomandăm asociațiilor de proprietari de pe raza municipiului să utilizeze numărul de telefon de mai sus pentru a comunica eventualele disfuncționalități apărute la sistemele de distribuție a apei potabile sau de canalizare.