Astăzi, va fi tare greu. Craiova vine cu speranțe, după trei victorii consecutive. Nicolic și Crowley sunt reale pericole pentru orice echipă adversă. În plus, rămâne de văzut cum au gestionat vâlcenii uriașul succes cu Oradea. Echipa lui Arturo Alvarez nu are timp pentru sentimentalisme și nostalgii. Dacă învinge astăzi, vâlcenii sunt calificați în play-off, adică obiectivul de la începutul sezonului. De asemenea, au de apărat, ce să vezi, locul 2 în clasament. Nu doar pentru stima lor de sine, ci și împotriva tuturor care încă se uită chiorâș la echipa noastră.

