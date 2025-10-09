LIGA FLORILOR. SCM RÂMNICU VÂLCEA PIERDE GREU ÎN FAȚA CAMPIOANEI CSM BUCUREȘTI. 30-31, CU SUSPANS ÎN ULTIMELE SECUNDE

Nu știu cât a sperat Vâlcea de la partida de astăzi, dar cu siguranță a crezut în propriile puteri. Și a luptat cu îndârjire in primele 30 de minute, animată de această excepțională Rebeca Necula. Alături de Julia Maidhof și Mia Zschocke, Rebe a înnobilat o linie de 9 metri care, vreo 20 de minute, a creat mare deranj campioanei. Era 8-3 pentru vâlcence în minutul 11 și puținii spectatori prezenți în sală, vreo 250, se ciupeau ca să afle că nu visează. CSM, dezarticulată, leneșă și impotentă în prima repriză, a început să conteze pe defensivă abia după intrarea Crinei Pintea. Diferența s-a redus, ușor-ușor, chiar dacă vâlcencele au prezentat o apărare avansată și arțăgoasă.

Uriașul adormit s-a trezit însă după pauză, fără a excela, chiar dacă Rebe începe cu recuperare și gol pe contraatac. Se întoarce scorul în minutul 35, 15-14 pentru bucureștence. Rebeca e însă acolo. Ia jocul pe cont propriu, goluri, pase de gol. 22-22. Eliminările trag însă înapoi SCM-ul, care intră în ultimele zece minute cu un gol dezavantaj. În sfârșit, se trezește și Tuva, trei goluri. Din păcate, Julia Maidhof ratează apropierea. Într-un final strâns, oaspetele au oportunitatea egalării în ultimele secunde, dar nimeni nu sesizează apropierea sirenei și nu aruncă spre poartă. CSM București câștigă o partidă strânsă, 31-30, cu multe strălucirii vâlcene.

Au marcat:

SCM Râmnicu Vâlcea – Rebeca Necula 10, Julia Maidhof 6, Tuva Hove 4, Mia Zschocke 3, Maria Lykkegaard 2, Cristina Florica 2, Alberte Madsen 1, Amelie Wulff 1, Anniken Wollik 1.

CSM București – Anne Mette Hansen 8, Inger Smits 6, Valeria Maslova 4, Trine Ostergaard 3, Emma Friis 3, Alexandra Dindiligan 2, Tanja Brnovic 2, Crina Pintea 1, Kristina Novak 1, Daciana Hosu 1.