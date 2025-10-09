APAVIL SA – anunț privind scoaterea la concurs a unui post de electrician în cadrul Sectorului Băbeni, Centrul Exploatare Vest

Concursul constă în probă scrisă și probă practică și se va desfășura astfel:

proba scrisă se va susține în data de 03.11.2025, ora 09 00 , la sediul APAVIL din str. Carol I nr.3-5,

, la sediul APAVIL din str. Carol I nr.3-5, proba practică se va susține în data de 07.11.2025, ora 0900, la Sectorul Stație Epurare Ape Uzate din str. Nistor Dumitrescu nr. 23, Rm. Vâlcea.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 27.10.2025, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5. Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.