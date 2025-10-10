Boala și necazul nu au culoare politică!

În ședința Consiliului Județean Vâlcea de ieri, am alocat sumele necesare pentru plata salariilor angajaților DGASPC Vâlcea din luna august.

Banii provin din fondul nostru de rezervă și din secțiunea cheltuieli de personal, suma totală alocată fiind de 4.921.810 lei.

Am luat această decizie întrucât Guvernul NU a alocat fondurile necesare pentru plata acestor cheltuieli, iar oamenii nu pot sta două luni fără salarii.

Precizăm că acești bani trebuie returnați Consiliului Județean Vâlcea de către Guvernul României, în caz contrar bugetul propriu al județului ar fi afectat grav.

Le mulțumesc colegilor de la DGASPC pentru înțelegere și facem acest gest de solidaritate față de ei, fiindcă îi respectăm și știm că se află într-o situație critică.

Vorbim despre niște oameni care nu lucrează în pensiuni cu turiști, ci în centre sociale unde au grijă de copii și vârstnici cu probleme de sănătate.

Fac apel către Guvernul României și către toate forțele politice din Parlament să înțeleagă că boala și necazul nu au culoare politică!

Situația județului Vâlcea este foarte grea și am încredere că Guvernul va înțelege acest lucru și va aloca banii.