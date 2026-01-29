Sistemplast SA – CONVOCATOR

Subsemnatul Staicu Dumitru Florian, administrator unic al societătii Sistemplast SA cu sediul in municipiul Rm. Valcea, judetul Valcea, str. Uzinei nr. 1, în temeiul: art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare și prevederilor Actului constitutiv al SISTEMPLAST SA – Convoc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 02.03.2026, ora 13.00, la sediul societătii, sau in cazul in care la data mentionată mai sus nu vor fi îndeplinite conditiile legale pentru întrunirea adunării, aceasta va avea loc in data de data de 03.03.2026, la sediul societătii, la aceasi ora, la care pot participa actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor la sfârsitul zilei 19.02.2026, cu urmatoarea Ordine de zi a sedintei:

1. Constatarea incetarii mandatului de administrator al dlui Staicu Dumitru Florian.

2. Aprobarea numirii unui administrator unic al societătii Sistemplast SA. Nota: Lista cu propuneri si informatiile cu privire la calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, putand fi completata pana la data de 15.02.2026.

3. Stabilirea mandatului administratorului numit: începând cu data de 02.03.2026 – 02.03 2030.

4. Aprobarea remuneratiei Administratorului unic numit al societătii Sistemplast SA.

5. Imputernicirea dir executiv, dl Gheorghe Dulhai pentru efectuarea demersurilor necesare inregistrarilor la ORC Valcea.

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta, conform prevederilor legale, personal sau prin reprezentant (in baza imputernicirii speciale sau generale), sau inainte de AGA, prin corespondenta (formularul de vot prin corespondenta).

Accesul actionarilor, indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice. In cazul persoanelor juridice, prin simpla proba a identitatii reprezentantului legal.

Reprezentantii actionarilor – persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicire speciala/generala semnata de catre actionarul pers fizica.

Reprezentantii actionarilor – persoane juridice, isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, insotiti de imputernicirea speciala /generala semnata de reprezentantul legal al actionarului pers juridica.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda. Potrivit art 117^1 din Legea 31/1990, unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, prin grija administratorului, incepand cu data de 02.02.2026. Imputernicirile, Formularul de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de certificat de inregistrare, se vor expedia la sediul societatii, cu posta, sau prin email, cu semnatura electronica extinsa la adresa diana.braslasu@uzuc.ro, office@sistemplast.ro, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societătii sau prin email, la adresa: office@sistemplast.ro sau diana.braslasu@uzuc.ro