Liga 3, Seria 6 – Rezumat etapa 18:

PRIMELE DOUĂ CLASATE CÂȘTIGĂ GREU, ACASĂ. MARE SURPRIZĂ LA PETROȘANI

➡️Reluarea minireturului Ligii 3, doar 5 etape, a adus victoria in extremis a SCM Râmnicu Vâlcea, într-un dramatic derby de play-off, 4-3 cu Vulturii Fărcășești.

➡️O mare surpriză. ARO Câmpulung Muscel a bătut la Jiul Petroșani, 1-0, scor stabilit încă din prima repriză. Muscelenii au avut și două bare, iar gazdele una.

➡️Rezultatul de la Petroșani complică și mai mult existența Viitorului Dăești, care a pierdut la Unirea Bascov, 0-2. A cincea înfrângere la rând a dăeștenilor îi lasă pe locul 11, la -5 față de ARO, echipa clasată imediat deasupra lor.

➡️FC Păușești-Otăsău, a treia echipă vâlceană, a pierdut la CSM Târgu Jiu, 0-1, după un penalty inventat.

➡️Celelalte echipe în lupta pentru play-off au câștigat acasă. Mediaș a zdrobit Gilortul Târgu Cărbunești, în timp ce Minerul Lupeni s-a impus la ultima fază, cu Inter Sibiu.

➡️SCM Râmnicu Vâlcea păstrează avansul de 7 puncte în fața celor de la Lupeni.

📌Etapa viitoare. Un nou derby pentru play-off, Fărcășești – Minerul Lupeni. Vâlcea joacă acasă cu CSM Târgu Jiu, FCPO merge la ARO Câmpulung, în timp ce Viitorul Dăești are o partidă complicată acasă, cu Mediaș.

➡️În seria 5, cea cu care se va împerechea seria 6, Balș a intrat între primele patru, dar va fi o luptă strânsă pentru ultimele două locuri de play-off cu Clinceni și Alexandria. Pentru Vâlcea, ar fi convenabil să intre Alexandria în play-off. CS U Craiova 2 conduce seria.