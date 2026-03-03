Project HackerVille -UNbreakable Vâlcea 2026

În ultima zia lunii februarie, la Râmnicu Vâlcea, a avut loc primul eveniment oficial dedicat securității cibernetice organizat de Project IVI, prin programul Project HackerVille, în parteneriat cu UNbreakable România (inițiativă susținută de Bit Sentinel și Orange România).

Evenimentul a reunit 32 de participanți din 40 înscriși, tineri care au avut ocazia să descopere, într-un cadru aplicat și interactiv, domeniul securității cibernetice – un sector adesea perceput greșit în spațiul public local, dar cu un potențial profesional major.

Organizatorii recunosc că principala provocare a fost strângerea de fonduri, apelurile către comunitate neavând ecoul scontat. Cu toate acestea, atmosfera din sală a demonstrat că interesul există. La final, energia participanților a fost comparată cu cea de la sfârșitul unei petreceri reușite: nimeni nu se grăbea să plece, iar mesajul dominant a fost simplu – „mai vrem”.

Dincolo de componenta tehnică, inițiativa a pus accent pe dezvoltarea gândirii critice, a responsabilității și a unei direcții clare pentru adolescenți – într-o etapă esențială de formare personală și profesională.

Organizatorii anunță deja o ediție viitoare, în contextul unei cereri reale din partea tinerilor.

Mesajul transmis comunității este unul direct: Vâlcea poate fi mai implicată, mai unită și mai prezentă în susținerea unor astfel de inițiative educaționale.

Parteneri locali ai evenimentului au fost firmele ANDACRIS ART STUDIO, Atelier Kidscraft, AlvoTrix, Boromir, Driedfruits, Editura Antim Ivireanul, MultiSISTEM, Nordexim.